التخصيص يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التخصيص القابضة (KPPC ) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 64.20 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.70 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 64.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 69.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 66.00 .
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