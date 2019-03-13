شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التخصيص القابضة (KPPC ) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 64.20 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.70 نقطة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 64.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 69.03 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 66.00 .