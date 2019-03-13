شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليظل بذلك مستقراً أعلى مستوى 349.87 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 423.21 إلى 231.23) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.65% بما يعادل 9.26 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 349.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 377.90 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد