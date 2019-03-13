شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج ، وذلك مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.93% بما يعادل 33.44 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1128.99 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1209.90 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد