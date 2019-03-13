شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.26 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابط كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحاول التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 30.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.16 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد