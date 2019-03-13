علي بابا يستعيد تعافيه – تحليل – 12-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.07% بما يعادل 5.38 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 188.08 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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