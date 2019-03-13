شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم 102.20 ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.30% بما يعادل 1.34 نقطة ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 107.27 ، طيلة ثبات الدعم 102.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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