شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بإيجابية الآن ليخترق مقاومة النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة المحورية 85.20، وطالما أن السعر دون هذه المقاومة، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 92.00 كمحطة تالية، بينما تتواجد أهداف الموجة الهابطة المتوقعة عند 79.65 ثم 74.12.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 85.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط