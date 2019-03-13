الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 12-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر اللايتكوين صعوداً من جديد ليخترق مستوى 53.85 ويتجه نحو تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد بهدف التأكد من موقف السعر بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر للتوجه نحو مستويات 60.00 ثم 65.00 بشكل رئيسي، بينما التداول دونه من جديد سيضغط على السعر لزيارة مستوى 48.60 مبدئياً.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.60 والمقاومة 55.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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