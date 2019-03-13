شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية أن مخزونات النفط في البلاد انخفضت بنحو 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاعها بحوالي 3.3 مليون برميل.



وكشفت البيانات أيضاً أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بحوالي 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس/آذار بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 3.5 مليون برميل.



على النقيض، ارتفعت مخزونات المقطرات بحوالي 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون هبوطها بحوالي 2.5 مليون برميل.