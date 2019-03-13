شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يُنهي التعاملات على انخفاض بضغط من أسهم شركات الطيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع "الداو جونز" في ختام تعاملات اليوم متأثراً بالضغوط على أسهم شركات الطيران على رأسها "بوينج"، وذلك رغم ارتفاع "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" بدعم من القطاع التكنولوجي.



وكان الممثل التجاري للولايات المتحدة "روبرت لايثايزر" قد أكد وجود تقدم في المفاوضات التجارية مع بكين والتوافق على نقاط رئيسية من بينها حماية حقوق الملكية الفكرية من قرصنة شركات صينية.



وهبط سهم "بوينج" بأكثر من 6% مغلقاً عند 375.4 دولار، وذلك بعد إعلان المملكة المتحدة واستراليا وسنغافورة – بعد الصين وإندونيسيا أمس – تعليق استخدام الطائرة "737 ماكس 8" في أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية من نفس الطراز.



أما في سوق النفط، فقد ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.1% وأغلق عند 56.87 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% أيضاً مغلقاً عند 66.67 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.



وفي صفعة أخرى للحكومة البريطانية بزعامة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، رفض البرلمان اليوم اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وفي نهاية التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 2554 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25675 نقطة وأقل مستوى عند 25522 نقطة.



على النقيض، ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 7591 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7611 نقطة وأقل مستوى عند 7560 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% ( ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2791 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2798 نقطة وأقل مستوى عند 2786 نقطة.