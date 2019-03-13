شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع قليلاً وسط تباين في أداء سوق العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل على نحو هامشي خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تباين أداء عدد من العملات الرقمية عقب أنباء متضاربة بشأن السوق.



وصرح مدير هيئة الأوراق المالية الأمريكية "جي كلايتون" بأنه يرى أن "إثيريوم" والعملات الرقمية الأخرى لا تندرج تحت الأوراق المالية.



وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك "إفروفاينانس موزناربنك" – الذي يقع في موسكو – معللة هذه الخطوة بأن المصرف الروسي مول أنشطة مدعومة بالعملة الرقمية الفنزويلية "بترو" – المدعومة باحتياطيات الدولة النفطية.

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على النقيض، أبرمت شركة "Xpring" المطورة للريبل ومنصة "Forte" للألعاب الإلكترونية شراكة لإطلاق صندوق بأصول قيمتها 100 مليون دولار بهدف دعم مطوري الألعاب.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:39 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.31 دولار، وسجلت العملة أعلى سعر اليوم عند هذا المستوى وأقل سعر عند 0.30 دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.5% إلى 3893 دولار وسجلت أعلى سعر عند 3907.5 دولار وأقل سعر عند 3826.3 دولار.