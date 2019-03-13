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شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تدرس إبرام صفقات مع منتجي الليثيوم من أجل السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة "فورد" "بيل فورد" إنه يثق في المدير التنفيذي للشركة "جيمس هاكت" وقيادته مشيراً إلى أن إدارته تتجه نحو إبرام صفقات مع شركات تعدين لاستيراد كميات من الليثيوم.
وتعمل ثاني أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات على إعادة هيكلة أنشطتها التجارية على مستوى العالم من خلال خطة بتكلفة 11 مليار دولار سيجري إنفاقها لإنتاج 40 موديل من السيارات الكهربائية بحلول عام 2022 في خطوة تستهدف بها الشركة التحول نحو هذا المجال الواعد.
وأعلنت "فورد" أيضاً أنها أبرمت تحالفاص مع "فولكس فاجن" الألمانية لتطوير مشترك للسيارات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية.
وأفاد "بيل فورد" – الذي أسست عائلته هذه الشركة – أنه يدعم إدارة "هاكت" بشكل كامل وخططه في التوسع نحو السيارات الكهربائية وإمكانية طرح شاحنات "إف – 150" الشهيرة لتعمل بالبطاريات الكهربائية.
وعلق "فورد" قائلاً: "إن الشركة تشهد تغيرات كبيرة..مع الأخذ في الاعتبار أن التغيير صعب ولكنه ضروري".
وفي ضوء التحول نحو إنتاج سيارات كهربائية، تستهدف "فورد" الحصول على كميات كبيرة من الليثيوم الذي يعد مكوناً رئيسياً في تطوير بطاريات أيونات الليثيوم الكهربائية.
ومن الجدير بالذكر أن "تسلا" الأمريكية المنافسة قد أبرمت هي الاخرى عقوداً مع شركة "كيدمان ريسورسيز" الاسترالية للحصول على كميات من الليثيوم.
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