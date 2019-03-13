شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة جديدة للحكومة البريطانية..البرلمان يرفض اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صوت ما يقرب من 391 عضواً في البرلمان البريطاني اليوم برفض اتفاقية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"ن وذلك مقابل موافقة 242 عضواً.



وتشير التوقعات إلى مزيد من الاضطرابات والضبابية السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة بعد رفض الاتفاق للمرة الثانية هذا العام، ورغم تعديله بعد مفاوضات بين "ماي" و"بروكسل".

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ويعني ذلك تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار بالإضافة إلى خسارة المزيد من الاستثمارات ومليارات الدولارات.



وأمام "ماي" عدد من الخيارات أولها تأجيل "بريكست" والسعي للمزيد من المحادثات مع الجانب الأوروبي للحصول على امتيازات إضافية يمكن تمريرها عبر برلمان بلادها، وربما عقد استفاء ثانٍ لمعرفة آراء المواطنين في البلاد بشأن ما إذا كانوا يصرون على مغادرة التكتل الموحد من عدمه.



وكان حزب العمال المعارض للحكومة – حزب المحافظين – قد هدد أمس بسحب الثقة من حكومة "ماي" حال رفض اتفاق "بريكست" مرة أخرى.