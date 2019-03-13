شكرا لقرائتكم خبر عن المزيد من الدول تعلق استخدام طائرات "بوينج" طراز "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المملكة المتحدة واستراليا وسنغافورة اليوم تعليق استخدام طائرات "737 ماكس" التي صنعتها "بوينج" على أثر حادث سقوط الطائرة الإثيوبية طراز "737 ماكس 8" مما أسفر عن مصرع 157 شخصاً.



يأتي ذلك بعد إعلان مشابه من جانب شركات طيران صينية وإندونيسية أمس وسط مخاوف بشأن سلامة استخدام هذا الموديل على وجه الخصوص.



ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بنفس الطراز بعد سقوط طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية في بحر "جاوة" في العام الماضي.

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وهبط سهم "بوينج" أما بنسبة 5.4% كما تراجع اليوم أيضاً بأكثر من 5% الأمر الذي أفقد الشركة حوالي 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.



وعلقت "بوينج" أنها سترسل فريقاً فنياً تابعاً لها من أجل إجراء تفتيشات مكثفة على الطائرات من طراز "737 ماكس 8" واتخاذ قرار بشأنها عقب ظهور النتائج، وأكدت في نفس الوقت على تحديث برمجياتها مشيرةً إلى أن هذا الطراز آمن الاستخدام.



ووقع سهم "بوينج" تحت وطأة الضغوط على مدار الشهر ليتراجع من مستوى 446.3 دولار كان قد سجله بداية مارس/آذار الجاري.