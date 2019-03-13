شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق مرتفعةً بنسبة 0.9% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم بفعل إقبال المستثمرين على المعادن كملاذ آمن بعيداً عن الدولار وأسواق الأسهم بالإضافة إلى ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإحراز تقدم في المفاوضات مع الصين، أعاد الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" التأكيد على التقدم في قضايا رئيسية مع بكين تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.



وشدد "لايثايزر" على ضرورة حماية الأسرار التكنولوجية الأمريكية من أي قرصنة صينية مشيراً إلى أن الرئيس "ترامب" لن يوقع على أي اتفاق لن يرضيه.

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وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% وأغلقت عند 15.413 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 15.49 دولار وأقل سعر عند 15.31 دولار.



وارتفعت أيضاً أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1298.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1299.1 دولار وأقل سعر عند 1290 دولاراً.