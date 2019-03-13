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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع قبيل التصويت على "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مع ترقب عن كثب في الأسواق للتصويت داخل أروقة البرلمان البريطاني على اتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وسوف يصوت مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم على اتفاقية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن الخروج من التكتل الأوروبي الموحد وسط توقعات برفضها.
وكان حزب العمال البريطاني المعارض قد حذر من رفض هذه الاتفاقية وإمكانية سحب الثقة من حكومة "ماي" عقب التصويت اليوم.
ومن جانبها، طالبت "ماي" البرلمان بدعم هذه الاتفاقية بعد تعديلها عقب محادثات مطولة مع بروكسل لتمريرها هذه المرة – بعد رفضها في وقت سابق هذا العام.
وخلال التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.307، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3288 وأقل سعر عند 1.3007.
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