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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع مقترباً من حاجز 1300 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي في إشارة إلى عودة التضخم للارتفاع نحو المستهدف الذي حدده الاحتياطي الاتحادي عند 2%.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) في الساعة 17:17 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 دولار وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
ومن جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" على إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وبكين حول نقاط رئيسية تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان في الساعة 17:19 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1297.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1299.8 دولار وأقل سعر عند 1290 دولاراً.
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