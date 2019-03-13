شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع استمرار ترقب نتائج المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم مع استمرار انتظار الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأفاد البيت الأبيض أمس أن المحادثات التجارية مع الصين لا تزال مستمرة، ولم يتم الكشف عن نتائج بعد.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، ذكر الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" أن هناك تقدم تم إحرازه بالفعل في عدد من الملفات الرئيسية من بينها حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

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وأضاف "لايثايزر" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لن يوقع على أي اتفاق تجاري مع الصين إلا لو كان ملزماً لبكين.



من ناحية أخرى، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن البنك المركزي لا يخضع لأي ضغوط سياسية في اتخاذ قراراته مشيراً إلى أن الرئيس "ترامب" لا يمكنه إقالته من منصبه.



وخلال التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.