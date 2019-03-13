شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد مكاسبه ويرتفع اعلى 67 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفضل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إعلان "أوبك" وحلفائها الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.



وكشف الأمين العام لـ"أوبك" "محمد باركيندو" عن أن شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية استفادت من اتفاق المنظمة وحلفائها المستقلين بشأن خفض الإمدادات العالمية.



وكان مندوبو "أوبك" قد أكدوا على أن المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين أكدوا الامتثال لمعايير اتفاق خفض الإنتاج وسط توقعات باستمرار العمل به حتى يونيو/حزيران ثم اتخاذ قرار بشأنه في ذلك الاجتماع.

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وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:44 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



ومن المنتظر غداً إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية اليوم.



وارتفع خام "ويست تكساس" في الساعة 15:44 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 57.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% إلى 66.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.