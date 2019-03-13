شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتلقى دعماً من النفط ويرتفع خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بدعم من انتعاش النفط خلال تعاملات اليوم بالإضافة إلى ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 14:42 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 57.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 67.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.

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وكشفت المتحدة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" عن أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال جارية، ولم يتم الإعلان عن نتائجها بعد.



وثار قلق أمس في الأسواق بعد مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للحكومة الألمانية بضرورة وقف استخدام شبكة "هواوي" من الجيل الخامس، وإلا لن تشارك واشنطن أي معلومات استخباراتية مع برلين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 14:56 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7474، وسجل أعلى سعر عند 0.7484 وأقل سعر عند 0.7449.