شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع تحول الأنظار نحو "بوينج" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم وسط ترقب لنتائج التصويت على اتفاق "بريكست" في وقت لاحق اليوم بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على فاعليات أزمة طائرة "بوينج".



وسوف يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتشير التوقعات إلى رفض هذا الاتفاق واحتمالية سحب الثقة من الحكومة.

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وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر (التضخم) في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال فبراير/شباط.



وانخفض سهم "بوينج" بنسبة 5.4% إلى 378.3 دولار مع استمرار إعلان المزيد من الدول وقف استخدام طائرة "737 ماكس 8" – التي أنتجتها الشركة الأمريكية – في أعقاب سقوط طائرة من نفس الموديل في إثيوبيا هذا الأسبوع.



وفي بداية الجلسة، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 25583 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 7571 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2791 نقطة.