شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع استمرار الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي قلل الضغوط على السلع، وذلك وسط استمرار الترقب لنتائج المفاوضات بين الولايات والصين.



وأعلن البيت الأبيض أمس أن المفاوضات التجارية مع بكين لا تزال مستمرة، ولم يتم الكشف بعد عن نتائج أو قرارات متخذة بشأن هذه المحادثات، كما أنه لم يتم الإعلان عن موعد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وخلال تداولات اليوم، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار في الساعة 13:50 جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2.95 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.95 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.