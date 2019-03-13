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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على التخفيضات التي تنفذها أوبك وحلفائها لتقليص المعروض فى السوق ، وتأكيد السعودية على استبعاد توقف تلك التخفيضات قبل حزيران/يونيو القادم ،يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.
بحلول الساعة 12:45جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.86$،وسجل أعلى مستوي 57.44$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 56.85$.
وصعد خام برنت إلى مستوي 67.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.74$ ،وسجل أعلى مستوي 67.38$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ،وأدنى مستوي 66.56 $.
حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 54.51$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.4% ، بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي.
يدعم الأسعار فى الوقت الحالي التخفيضات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم "روسيا" لخفض حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ، بهدف تحقيق التوازن فى السوق.
قال بنك جولدمان ساكس هذا الشهر إن إستراتيجية أوبك هي إعادة التوازن للسوق بأسرع وقت ممكن قبل الخروج من التخفيضات فى نهاية حزيران/يونيو القادم.
وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الأحد لوكالة رويترز أنه من السابق لأوانه تغيير سياسة الإنتاج فى أوبك خلال اجتماع المجموعة فى نيسان/أبريل المقبل.
وأضاف الفالح "سنري ما سيحدث الشهر المقبل ، لكن مع عدم حدوث أي اضطراب غير متوقع ، سوف تمضي المجموعة فى تنفيذ الاتفاق العالمي لخفض المعروض".
تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
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