شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط / فبراير مرتفعا بمقدار0.2% شهريا ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.0 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2%.