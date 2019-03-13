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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم صعود أسعار النحاس وتراجع الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم صعود أسعار النحاس بالسوق العالمي ، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.7% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.40$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.30$،وسجلت الأعلى عند 15.43$ الأعلى منذ الأول من آذار/مارس الجاري، والأدنى عند 15.29$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.4% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،بعدما حققت فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 2.1% بأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
ارتفعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بنسبة 1.3% ، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، مع تجدد المخاوف حيال نقص المخزونات العالمية.
تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي هبوط العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال شباط/فبراير، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.
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