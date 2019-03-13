شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بعد انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام بعد التصريحات الأخيرة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوي 96.87 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.00 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 21 شهرا عند 97.65 نقطة ، وبعد تصريحات جيروم باول.

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مقابلة مع شبكة سي بي أس يوم الاثنين إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب ،وأن البنك المركزي لا يشعر بأي عجلة لتغيير مستوي أسعار الفائدة من جديد فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي خاصة التباطؤ الاقتصادي فى الصين وأوروبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط /فبراير، إيجابية تلك البيانات سوف تنعش مجددا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.6% سنويا فى شباط/فبراير بنفس القراءة السابقة ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.0% بالقراءة السابقة.