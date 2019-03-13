شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل تصويت البرلمان البريطاني على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل حدثا هاما فى المملكة المتحدة حيث تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق النهائي لـ "بريكست" قبل موعد خروج البلاد الرسمي من الاتحاد الأوروبي فى 29 آذار/مارس الجاري.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، في أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد انتعاش قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الوقت الحالي ، مع انتظار نتيجة تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق النهائي لـ "بريكست" بعد إدخال بعض التعديلات عليه ، وحصول رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي " على ضمانات ملزمة قانونا من الاتحاد الأوروبي.

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فى حال تصويت البرلمان اليوم بالرفض على اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ، قالت "تيريزا ماي" سيكون هناك تصويتا جديدا غدا الأربعاء حيال خروج البلاد دون اتفاق ، وفى حال الرفض أيضا فهناك تصويت أخير على ما إذا كان ستطلب الحكومة البريطانية تأجيلا محدودا لـ " بريكست".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال ستة جلسات ،وبأفضل مكسب يومي منذ 12 شباط/فبراير الماضي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.3% .

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.45% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بعد هبوط حاد فى سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات العالمية.