شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوع والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تحسن الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن قبيل تصويت هام فى بريطانيا حول "بريكست".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,296.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,292.87$،وسجلت أعلى مستوي 1,297.87$ ، وأدنى مستوي 1,292.05$.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.4% ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,300.73$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،ضعف تلك البيانات سوف تقلص من فرص قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

يدعم أسعار الذهب أيضا فى الوقت الحالي تحسن الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، قبيل تصويت هام فى البرلمان البريطاني حول اتفاق "بريكست" ، رفض الاتفاق بعد إدخال عليه بعض التعديلات ، سوف يعزز من احتمالات خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.94 طن متري ، فى أول زيادة يومية منذ 20 شباط/فبراير الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 769.53 طن متري.