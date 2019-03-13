شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «سيتي سكيب جدة» في 5 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير الإسكان ماجد الحقيل، معرض «سيتي سكيب جدة 2019»، الذي سيقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات ولمدة 3 أيام في الفترة بين 5 و7 أبريل.

وأشار مدير المعرض مهند يمان، إلى أنه ستشارك في المعرض كبرى شركات العقار المحلية والإقليمية والدولية، كما يحوي منصة للفعاليات المصاحبة ذات الأهمية بالنسبة للحضور والفئات المستهدفة، حيث تقدم العديد من ورش عمل وبرنامج للجوائز بالإضافة إلى تزامن إطلاق الدورة الجديدة من الفعالية، كما سيشهد العديد من ورش العمل بمشاركة أهم شركات التطوير الرائدة، والخبراء، والمستثمرين، ومهندسي العمارة، والممولين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا.

ونوه يمان بتحسن الوضع الراهن في القطاع العقاري وارتقائه لمستويات متقدمة بفضل المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاع، ومستويات الثقة المرتفعة المنبعثة من خطط رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير.