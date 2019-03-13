شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة في 6 منافذ والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 منافذ للمملكة من استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة للمنتجات اعتبارا من أبريل القادم، وذلك لحين الانتهاء من دراسة المشروع الخاص بتخصيص وتجهيز المنافذ الذي يتبنى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ تختص باستقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة، كما تضمن المشروع تنظيم مسؤولية المهام المناطة بالهيئة في المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وشمل الإيقاف منفذ الميناء الجاف، ومنفذ الخفجي، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الدرة، وميناء ضباء، ومنفذ الوديعة.

» 3 شروط

كما وضعت الهيئة 3 اشتراطات أمام المستوردين لاستقبال الإرساليات المبردة والمجمدة من منفذ البطحاء تضمنت ضرورة وجود مستودع مرخص من الهيئة ليتم إنهاء الإجراءات في مستودع التاجر على أن تكون فترة صلاحية المنتج ثلاثة أشهر وأكثر، وإنهاء الإجراءات في أحد المنافذ القريبة والمجهزة للكشف على الإرساليات المبردة والمجمدة بالتنسيق مع الجمارك، وأن يكون النقل في شاحنات نقل مبردة مطابقة لاشتراطات النقل مع وجود ممرات في الشاحنات تسمح بدخول المفتش والكشف على الإرسالية بكل يسر وسهولة دون الإضرار بالمنتج وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأرسل مجلس الغرف السعودية على الغرف التجارية في كافة مناطق المملكة تعميما أشار فيه إلى خطاب هيئة الغذاء والدواء المتضمن إيقاف استقبال الإرساليات المبردة والمجمدة للمنتجات الخاضعة لرقابتها، وإحكام الرقابة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة.

يشار إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة تضمنت مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ في إطار تبني فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة.