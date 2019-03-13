شكرا لقرائتكم خبر عن «رفاد العقارية» تطلق «رفاد بلازا» في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

دشنت شركة رفاد العقارية الذراع الاستثمارية العقارية لمجموعة عبدالهادي القحطاني القابضة مشروع إنشاء رفاد بلازا في حي الروضة بالدمام على مساحة تزيد على 11 ألف م2 وعلى امتداد ثلاثة شوارع رئيسية تجارية بالقرب من جامعة البنات ومستشفى الولادة والأطفال.

وفي هذا السياق قال المدير العام للشركة م. سعيد الشريف: إن ’’رفاد بلازا’’ عبارة عن ستريب مول مصمم على أحدث التصاميم المعمارية العصرية ويحتوي على صالة عرض رئيسية بمساحة 1500م2 تناسب المستثمرين والمشغلين في قطاع الهايبر ماركت وصالة منفردة بها درايف ثرو جاري التفاوض مع عدد من أهم مطاعم الوجبات السريعة العالمية لتشغيله وكذلك أكثر من عشرين معرضا تضم العديد من الأنشطة التي تلبي احتياجات المنطقة المحيطة.

وتابع الشريف: إن المرونة في المساحات وسهولة الوصول للمشروع واحتياج المنطقة لهذه النوعية من المشاريع الاستثمارية من العناصر الرئيسية الهامة التي تجعل العديد من رواد الأعمال يتهافتون لإشغال المركز.

Advertisements

وقال الشريف: إن موعد التشغيل المتوقع للمشروع نهاية هذا العام، مؤكدا على استمرار وتيرة ومتابعة العمل دون توقف حيث تم اختيار المقاول الرئيسي للمشروع بكل عناية والذي يعتبر من أهم الأسماء المرموقة في التشييد والبناء ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

وتمتلك الشركة العديد من المشاريع التي ترغب في إطلاقها في مواقع إستراتيجية عدة، في المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة إذ تسعى إلى الاستثمار فيها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع ذات عوائد استثمارية مجزية.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة مشروعا استثماريا جديدا سيكون حديث الوسط العقاري متمثلا في مشروع رفاد بزنس بارك، فضلا عن العمل على إعداد تصاميم ودراسات هندسية لإطلاق أحد أهم وأكبر مشاريع التخزين والتبريد في المنطقة الشرقية.