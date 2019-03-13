31.7 مليار إيرادات فنادق الإمارات في 2017

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام 2017 نحو 31.74 مليار درهم، بنمو 0.4%، مقارنة مع إيرادات بقيمة 31.63 مليار درهم خلال العام 2016، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

واستقرت إيرادات المبيت للمنشآت الفندقية في 2017 عند 19.28 مليار درهم، مقارنة مع 19.20 مليار درهم في 2016، وتراجعت إيرادات الطعام والشراب بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتصل إلى 11.47 مليار درهم، مقارنة مع 11.5 مليار درهم.

وسجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً جيداً بنسبة 7.2% لتصل إلى 986.4 مليون درهم، مقارنة مع 915.26 مليون درهم. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن المنشآت الفندقية في الدولة، استقبلت 24.6 مليون زائر في 2017، مقارنة مع 22.8 مليون زائر في 2016، بزيادة قدرها 7.2%، حيث ارتفعت ليالي الإقامة التي قضاها الزوار بنسبة 5.5% إلى 78.18 مليون ليلة، مقارنة مع 73.85 مليون ليلة في 2016.

وارتفع عدد نزلاء فنادق الإمارات من السوق المحلية 8% إلى نحو 4.24 مليون زائر، بينما تراجع عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% إلى 3.56 مليون درهم. وسجل الزوار من الدول الآسيوية نمواً قوياً بنسبة 17% إلى 5.97 مليون زائر، وتلاهم الزوار من الدول الأوروبية بنمو 13% إلى 5.57 مليون زائر، كما ارتفع الزوار من الدول الأمريكية 7% إلى 1.26 مليون زائر. وارتفع عدد النزلاء من الدول العربية 3% إلى 2.7 مليون زائر، كما شهد الزوار من الدول الإفريقية نمواً بنسبة 3% إلى 857.5 ألف زائر.

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وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دولة الإمارات 4% إلى 162225 غرفة فندقية بنهاية 2017، مقارنة مع 155704 غرف بنهاية العام 2016، بينما تحسنت مستويات الإشغال لتصل إلى 76% مقارنة مع 75%، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة 4.4% إلى 436 درهماً.

عدد المنشآت

واستقر عدد المنشآت الفندقية التي تشمل الفنادق والشقق الفندقية عند 1058 منشأة فندقية، إلا أن عدد الغرف ارتفع 4%، مع دخول منشآت جديدة تضم أعداداً كبيرة من الغرف والشقق وإغلاق منشآت قديمة ذات طاقة استيعابية أقل.

وبلغ عدد الفنادق في الدولة بنهاية العام 2017 نحو 726 فندقاً تضم 126420 غرفة، موزعة ما بين 175 فندقاً من فئة 5 نجوم تضم 56355 غرفة، و 196 فندقاً تضم 38852 غرفة، و 305 فنادق من فئة 3 نجوم تضم 28391 غرفة، و 21 فندقاً من فئة نجمتين تضم 1416 غرفة، و 29 فندقاً من فئة نجمة واحدة تضم 1406 غرف.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية نحو 332 منشأة، تضم 35805 غرف، موزعة ما بين 90 منشأة فاخرة تضم 13846 غرفة، و 56 منشأة عادية تضم 2738 غرفة، و 186 منشأة سياحية تضم 19221 غرفة.