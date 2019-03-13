شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تنظم معرض مستقبل البناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف عجمان يوم 25 مارس الجاري معرض «مستقبل البناء» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان لاستعراض أحدث الوسائل والمنتجات المستخدمة في بناء المدن المستدامة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية والمتخصصة في البناء والتشييد والنقل والمواصلات ومدن المستقبل.
ويتضمن المعرض عدداً من ورش العمل بحضور خبراء ومختصين لاستعراض الابتكار و التكنولوجيا في البناء.
وأشاد راشد عبد الله الشعالي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات الشعالي وعماد الدنا الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الزوراء بدور المعرض في توفير قناة تواصل مباشرة بين كبرى الشركات المتخصصة في البناء والتشييد والمواصلات وغيرها من القطاعات المساهمة في بناء مدن المستقبل خاصة في ظل تسارع وتيرة أساليب البناء الحديثة واعتماد التكنولوجيا في مختلف مجالات البنية التحتية وكذلك التحول للمدن الخضراء الصديقة للبيئة. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة عجمان» تنظم معرض مستقبل البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.