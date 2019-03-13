«غرفة عجمان» تنظم معرض مستقبل البناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف عجمان يوم 25 مارس الجاري معرض «مستقبل البناء» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان لاستعراض أحدث الوسائل والمنتجات المستخدمة في بناء المدن المستدامة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية والمتخصصة في البناء والتشييد والنقل والمواصلات ومدن المستقبل.

ويتضمن المعرض عدداً من ورش العمل بحضور خبراء ومختصين لاستعراض الابتكار و التكنولوجيا في البناء.

وأشاد راشد عبد الله الشعالي نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات الشعالي وعماد الدنا الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الزوراء بدور المعرض في توفير قناة تواصل مباشرة بين كبرى الشركات المتخصصة في البناء والتشييد والمواصلات وغيرها من القطاعات المساهمة في بناء مدن المستقبل خاصة في ظل تسارع وتيرة أساليب البناء الحديثة واعتماد التكنولوجيا في مختلف مجالات البنية التحتية وكذلك التحول للمدن الخضراء الصديقة للبيئة. (وام)