شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تتسلم عروض مناقصة الاستدامة في حقل باب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت شركات المقاولات بعروضها الفنية للمنافسة على عقد تركيب وإعداد منشآت وتجهيزات الاستدامة في حقل باب البحري يوم العاشر من شهر مارس/آذار الجاري.
وذكرت «ميد» أن سبع شركات مقاولات عالمية تتنافس على العقد الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، حيث تشمل قائمة الأعمال حفر آبار إنتاج النفط وحقن المياه وتركيب أنظمة الإنتاج المسبقة.
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