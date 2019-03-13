شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم 4227 رائد أعمال 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قدمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، دعماً لحوالي 4,227 من رواد الأعمال الإماراتيين خلال العام 2018 بزيادة 32% عن العام 2017، وكان للمؤسسة دور حيوي في تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات بلغت 101 مليون درهم بنمو 63% مقارنة ب 61.8 مليون درهم في العام 2017، كما ساهمت المؤسسة في تقديم خدمات التدريب والبرامج التطويرية لنحو 5,767 من رواد الأعمال والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 163% مقابل العام 2017، إلى جانب قيام 1,175 شركة وطنية بتأسيس أعمالها بإمارة دبي عبر الدعم المقدم من المؤسسة.

تظهر النتائج، الدور الرئيسي والفعال للمؤسسة في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة الشباب نحو ريادة الأعمال، وتحفيز الريادة والتنافسية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتحسين قدراتها الإنتاجية ودفعها لتحقيق المزيد من النمو الداعم لاقتصاد دبي والاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استراتيجية متينة

قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «انتهجت المؤسسة استراتيجية متينة منذ نشأتها في العام 2002، وهي ترجمة توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في أن المواطن جزء من التنمية الاقتصادية، ورافد حقيقي للدولة، ومن هذا المنطلق نسعى جاهدين إلى دعم ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الإمارة».

وأكد الجناحي على دور المؤسسة في تعزيز تنافسية ريادة الأعمال من خلال سياستها الواضحة والصريحة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي، وجعل دبي مركزاً عالمياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمنصة المثالية للانطلاق بريادة الأعمال وتأسيس الشراكات للنمو المستدام والتنافس للوصول إلى العالمية.

صندوق محمد بن راشد

وأشار الجناحي إلى أن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذراع التمويلية للمؤسسة قد ساهم في تقديم الدعم المالي ل18 مشروعاً في عام 2018 بإجمالي 14 مليون درهم، بزيادة بلغت 147% عن العام 2017، مؤكداً أن المشاريع المدعومة تتسم بعنصر الموهبة والنوعية في طرح الخدمة، لتتنافس مع قريناتها من الشركات العالمية في السوق المحلي.

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وأضاف الجناحي: «تمكنت المؤسسة بنجاح من تعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع، والترويج لمشاريعهم في السوق المحلي والأسواق المجاورة على مستوى الخليج والمنطقة، إلى جانب دعم روح الابتكار وأصحاب المواهب في عالم التجارة والأعمال وبمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية، وتقديم الدعم المالي والاستشاري للراغبين في دخول السوق بمشاريعهم الجديدة».

وقال الجناحي: «قام مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام 2018، من خدمة أكثر من 38 من الشركات الإماراتية وعدد من الشركات لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام المركز بمساعدة رواد الأعمال على البدء وإطلاق مشاريعهم في مختلف القطاعات، ومساعدتهم على وضع استراتيجيات التأسيس، ومساعدة المشاريع على النمو».

ترخيص حاضنتي أعمال

وقام المركز بترخيص حاضنتي أعمال تحت مظلة المؤسسة وهما ري ايربان استوديو في حي دبي للتصميم الذي يختص برعاية ودعم المشاريع في قطاع التصميم وتقديم عدد من الخدمات ومساحات العمل، بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية التخصصية، كما أطلقت حاضنة كووركنج في منطقة الداون تاون والتي تختص بالمشاريع التكنولوجية والتي تقدم خدماتها لجميع مطوري التطبيقات الذكية وأصحاب المواقع الإلكترونية مع توفير المساحات والخدمات اللازمة لمساعدتهم.

وتعاونت المؤسسة مع عدد الجهات الحكومية والتعليمية، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق عدد من حاضنات الأعمال التخصصية ضمن احتياجات هذه الجهات، بالإضافة إلى شراكة المؤسسة مع عدد من رواد الأعمال لإطلاق أنواع جديدة من حاضنات الأعمال التي تخدم السوق المحلي واحتياجات رواد الأعمال.

وتتميز المؤسسة بنموذج عمل فريد يجمع الأدوار التي تلعبها بالعادة عدة مؤسسات في دول أخرى، حيث تشمل أدوار ومسؤوليات المؤسسة، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية من رسوم الرخص التجارية مقابل قيمة رمزية وترخيص مزاولة الأعمال من المنزل ضمن شروط وقوانين محددة، والمشاركة بإعداد الخطط والسياسات الخاصة بالقطاع، إلى جانب توفير خدمات استشارات تأسيس الأعمال إضافة لبرامج ومبادرات تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع.

دور تمويلي وتدريبي

تقوم المؤسسة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنوك التنمية وجهات التمويل الأخرى من مستثمرين أو مؤسسات تمويلية، بالإضافة إلى تدريب رواد الأعمال عن طريق أكاديمية دبي لريادة الأعمال، بحيث يتم عادة بالتعاون مع معاهد أو جامعات في الدول الأخرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية ومتكاملة لأصحاب المشاريع الناشئة تساعدهم على تأسيس وتطوير مشاريعهم من خلال خدمة احتضان الأعمال متمثلة في باقات التأسيس والمكاتب الافتراضية والخاصة.وتضع المؤسسة الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضنات الأعمال في دبي بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال، والتي تساهم في دعم جهود الابتكار والإبداع في الإمارة، وتعزيز دخول رواد الأعمال المواطنين للسوق المحلي من خلال منصة إلكترونية تفاعلية بين القطاع الحكومي والخاص.