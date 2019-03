المنطقة تشهد أعلى نمو لبيانات بروتوكول الإنترنت

يتوقع تقرير مؤشر الشبكات المرئية من «سيسكو» أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول عام 2022، منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

احتفلت «سيسكو» خلال حدث (Cisco Connect: Say Hello to the Future) بمرور 30 عاماً على انطلاق شبكة الإنترنت العالمية مع عدد من شركائها وعملائها في الإمارات، حيث تخلل الحفل الكشف عن أبرز ما توصل إليه تقرير مؤشر الشبكات المرئية مجموعة من توقعات وتحليلات معنية بالاتجاهات والتغيرات المتواصلة التي ستغير المشهد الرقمي في المنطقة والعالم. ويحدد تقرير مؤشر الشبكات المرئية من«سيسكو» أربعة عوامل رئيسية متوقعة لنمو حركة بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2022:

* سترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت من 23% من سكان المنطقة في عام 2017 إلى 32% بحلول عام 2022.

ويمثل التحول الرقمي إحدى الأولويات الرئيسية في البرامج الوطنية لمعظم بلدان المنطقة، وتقدر «سيسكو» أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتضن نحو 549 مليون مستخدم، وسيكون لها السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت بارتفاعها بنسبة 41% من 2017 إلى 2022.

* تتوقع «سيسكو» أن نصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة، أي ما يعادل 1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد في الشرق الأوسط وإفريقيا.

* تمثل سرعة الاتصال عبر النطاق العريض دافعاً رئيسياً لنمو حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت، وتتوقع «سيسكو» أن تتضاعف السرعة بأكثر من مرتين من عام 2017 إلى 2022.

* ستشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات المكتظة بالبيانات نسبة 81% من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2022 مرتفعة من حصة تبلغ نسبتها 65% في عام 2017.

وتعليقاً على توقعات تقرير مؤشر الشبكات المرئية من «سيسكو» والتنبؤات التي من المتوقع أن تؤثر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في «سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا»: «نعلم أن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير ونتيجة مواصلة الحكومات الاستثمار في البنى التحتية، فإن الإنترنت الأسرع والأقوى سيفتح آفاقاً غير مسبوقة للأفراد ومختلف القطاعات التجارية والصناعية».