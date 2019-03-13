شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترتفع عند الافتتاح بعد نشر بيانات التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان تداولاتهما، أمس، بارتفاع مع صدور بيانات تضخم دعمت نهج «التحلي بالصبر» الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تجاه رفع أسعار الفائدة مجدداً، بينما سجل داو جونز تراجعاً بضغوط من خسائر بوينج لليوم الثاني.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة أو 0.20% إلى 25600.30 نقطة.

وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.04 نقطة أو 0.15 % إلى 2787.34 نقطة.

وزاد ناسداك 13.79 نقطة أو 0.18% إلى 7571.85 نقطة.

وأوروبياً، تفوقت الأسهم الأيرلندية على باقي أسهم منطقة اليورو، أمس، بعد اتفاق جديد لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتفادي شكوك حول ترتيب مثير للجدل خاص بوضع أيرلندا.

وصعد مؤشر دبلن 0.8%، ويتأهب لتحقيق أكبر مكاسبه منذ الأول من مارس/‏‏آذار متفوقاً على المؤشر ستوكس، الذي ارتفع 0.1%. وزاد المؤشر داكس 0.3%.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته في ستة أيام أمس، وسط شراء واسع النطاق بفضل مزيج من موجة صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية ومكاسب في الأسواق الآسيوية واستمرار تراجع الين.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 1.8% عند 21503.69 نقطة بعد أن لامس 21568.48، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ السادس من مارس آذار.

وفي ظل الضغوطات المتزايدة والانتقادات اللاذعة لم تستطع شركة «بوينج» الخروج بعد من تبعات حادثة سقوط طرازها 737 ماكس 8 التابع للخطوط الجوية الإثيوبية، وواصلت أسهم الشركة نزيف النقاط، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني. وخسرت «بوينج» 5% في مستهل تداولات أمس، نتيجة الضغوط المتزايدة والانتقادات اللاذعة التي تواجهها، ما دفع بعض شركات الطيران في عدة دول إلى تعليق العمل معها مؤقتاً.

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وأعلنت السلطات الأمريكية أنها فرضت على بوينج تعديل طائراتها 737 ماكس بعد كارثتي تحطّم خلال أقلّ من ستة أشهر دفعتا العديد من الدول وشركات الطيران إلى وقف استخدام هذا النوع من الطائرات.

والدول التي أعلنت حتى الآن وقف استخدام طائرات 737 ماكس-8 تشمل كلا من سنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا واستراليا.

وقررت الولايات المتحدة السماح لتلك الطائرات بالاستمرار في الطيران، لكنها ستجبر بوينج على الشروع بتعديلات في نموذجي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

كما علقت شركة «كوم إير» الجنوب إفريقية، بشكل مؤقت عمل طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8، وقالت الشركة في بيان «لقد قررت كوم اير سحب رحلات بوينج 737 ماكس 8 من جدولها على الرغم من أن أيا من السلطات التنظيمية أو الشركة المصنعة لم يطلب القيام بذلك».

وفي المكسيك أعلنت شركة «أيرومكسيكو» وقف تشغيل ست طائرات «بوينج 737 ماكس 8» مؤقتاً.

وفي الأرجنتين أوصت رابطة الطيارين أعضاءها بعدم العمل على أي من الطائرات الخمس من هذا الطراز الموجودة ضمن أسطول الشركة، حتى تتأكد سلامة هذه الطائرات وصلاحيتها للعمل.

كما قررت كل من بريطانيا وسلطنة عمان وسنغافورة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس.

ففي لندن، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في بيان أنها «كإجراء احترازي» قررت «إيقاف رحلات الركاب من أي مشغل يصل أو يغادر أو يحلق في الأجواء البريطانية» إذا كانت الطائرة من هذا الطراز.

وفي مسقط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، الثلاثاء، تعليق هبوط طائرات بوينج 737 ماكس في مطاراتها وإقلاعها منها، حتى إشعار آخر.

وفي كوالالمبور، أفاد بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار «أن هيئة الطيران المدني الماليزية قررت أن تغلق على الفور عمليات طائرة بوينج 737 ماكس 8 التي تطير من ماليزيا وإليها أو تعبر فوق ماليزيا حتى إشعار آخر». (وكالات)