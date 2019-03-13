«كوناريس» تدعو لفرض رسوم على واردات الأنابيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة «كوناريس»، أن قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%؛ عزّز من المزايا التنافسية لمنتجات الحديد، التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل ملحوظ.

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر منتج للحديد في الإمارات،: «إن الاستهلاك السنوي لمنتجات الحديد والصلب في الإمارات يتراوح بين 3.2 مليون إلى 3.5 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي لحديد التسليح 4 ملايين طن سنوياً». وأعرب عن أمله بأن يتم فرض رسوم جمركية على واردات الأنابيب أيضاً؛ لدعم وحماية مصنّعي الأنابيب والمواسير المحليين، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية من الأنابيب والمواسير في دولة الإمارات تبلغ مليوني طن تقريباً.