«الإمارات» تطلق رحلة يومية ثانية إلى «لندن ستانستد»

أعلنت طيران الإمارات، أمس، نيتها إطلاق رحلة يومية ثانية إلى مطار لندن ستانستد، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2019. ويصبح بذلك إجمالي عدد رحلات الناقلة إلى لندن 11 رحلة يومية إلى ثلاث محطات، هي: هيثرو وغاتويك وستانستد.

سوف تعمل الخدمة الجديدة، وكذلك الرحلة الأولى، بطائرات البوينج 777-300ER ذات التصميم الداخلي الجديد بتقسيم الدرجات الثلاث: 6 أجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و306 مقاعد في السياحية مع مسافات رحبة بين الصفوف تسمح بتمديد الساقين براحة تامة.

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «تأتي خطوة زيادة عدد رحلاتنا إلى لندن بعد الطلب الكبير الذي شهدته هذه الوجهة من قبل المسافرين بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال، إضافة إلى حركة الطلبة من جميع أنحاء العالم إلى كامبريدج. وإذ نبحث باستمرار عن كيفية تحسين تجربة المسافرين وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، ستوفر الخدمة الجديدة مزيداً من السهولة لهم عند التخطيط للسفر على متن طائرات الإمارات؛ حيث بات بإمكانهم الاختيار من بين رحلات عبر ثلاثة مطارات في المملكة المتحدة».

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وسوف تسهم الخدمة الجديدة إلى لندن ستانستد في تعزيز التجارة والسياحة في لندن. وتتمتع لندن بمكانة بارزة عند المسافرين من أستراليا ودولة الإمارات والهند وجنوب إفريقيا والصين وماليزيا وهونج كونج عموماً؛ حيث تعد من أبرز الوجهات التي يقصدونها.

وسوف تتيح خدمة طيران الإمارات الثانية إلى مطار لندن ستانستد، إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة طيران الإمارات، وتشمل: برسبين ومالبورن وماليه وجزر سيشيل وبالي وسنغافورة وكولومبو وبنغالور وبانكوك مع توقف قصير في دبي. كما يستفيد العملاء من شراكة الناقلة مع «فلاي دبي» للوصول إلى وجهات، تشمل زنجبار وكاتماندو وفيصل آباد وأسمرة.

وسوف تتيح الرحلة الإضافية للمسافرين، الاستمتاع بعطلة قصيرة ضمن برامج عطلاتهم أو أعمالهم في مدينة دبي والوصول إلى ستانستد عصراً أو مساء. واعتباراً من الأول من يوليو/‏تموز 2019، تغادر رحلة طيران الإمارات اليومية الأولى «ئي كيه 65»، مطار دبي الدولي في الساعة 9:00 صباحاً، وتصل إلى ستانستد في الساعة 1:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 66»، فتغادر مطار لندن ستانستد في الساعة 3:00 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي. وتغادر الرحلة اليومية الثانية «ئي كيه 67» دبي في الساعة 2:15 بعد الظهر، وتصل إلى ستانستد في الساعة 6:45 مساء. أما رحلة العودة «ئي كيه 68»، فتغادر مطار لندن ستانستد في الساعة 9:10 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 7:10 من صباح اليوم التالي.