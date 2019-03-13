«أبوظبي الإسلامي» يناقش توزيع 994.3 مليون درهم

تناقش الجمعية العمومية لمصرف أبوطبي الإسلامي اليوم مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 27.38% من القيمة الإسمية للسهم (حوالي 994.313 مليون درهم) عن نتائج أعمال المصرف في عام 2018 والذي حقق خلاله أرباحا صافية مقدارها 2.500.80 مليار درهم بنمو 8.725%. ويكون مالك السهم المسجل في 12 مارس الجاري هو صاحب الحق في التصويت بالجمعية العمومية في حال انعقادها اليوم، ويكون مالك السهم المسجل في 24 مارس هو صاحب الحق في التوزيعات النقدية.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي على ضرورة تحديث المساهمين لبيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأمثل. هذا وستنتخب الجمعية العمومية للمصرف أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة 3 سنوات قادمة.