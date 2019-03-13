«الشرق الأوسط» يناقش الاستثمار في شركات التكنولوجيا

جمعت فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط لكلية لندن للأعمال أكثر من 14 من نخبة عالم الأعمال والاستثمار الجريء والتكنولوجيا ورواد الأعمال من المنطقة للمشاركة في مجموعة من النقاشات وورش العمل التفاعلية حول أهم اتجاهات عالم الأعمال في المنطقة.

شارك في المؤتمر الذي حمل شعار «الاستثمار في التغيير» أكثر من 300 من صفوة رجال الأعمال والطلاب من المنطقة المتواجدين في العاصمة البريطانية، للتباحث في أهمية الاستثمار في التكنولوجيا، وأهم العوائق والفرص في المنطقة. ومن المتحدثين الضيوف الذين شاركوا بخبراتهم في المؤتمر: فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون، وفيصل رحمن، رئيس عمليات صندوق الاستثمار التكنولوجي، سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وعبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنصة STV، وعمر المجدوعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لرائد فينتشرز، وجورج صراف، الشريك والعضو المنتدب لشركة استراتيجيز آند الشرق الأوسط، وعبد العزيز اللوغاني، المدير الشريك في شركة فيث كابيتال.

استهلّت دانا شاهين، رئيس نادي الشرق الأوسط لدى كلية لندن للأعمال، والرئيس المشارك للمؤتمر فعاليات الدورة ال17 من خلال كلمة أشارت فيها إلى أن أجندة وأعمال وحوارات المؤتمر تهدف إلى مناقشة التحوّل نحو التكنولوجيا، والذي تم اختياره كشعار لدورة هذا العام.