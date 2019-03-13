«لوك أويل» مستعدة لخفض الإنتاج حتى يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس «جازبروم نفط» الروسية، أمس، إنه لم تفِ جميع الأطراف، بما فيها روسيا، بالكامل بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي المبرم بين أوبك وعدة مصدري خام آخرين.

وأضاف ألكسندر ديوكوف، رئيس ذراع النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، أن من السابق لأوانه القول إن كان الاتفاق سيُمدد أو ما إذا كانت حصص الإنتاج ستخضع للمراجعة.

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وفي سياق متصل، نقلت وكالة «تاس»، عن رئيس «لوك أويل» لإنتاج النفط قوله، إن شركات النفط الروسية مستعدة لخفض الإنتاج حتى يوليو/‏تموز في إطار الاتفاق العالمي المبرم بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

ونسبت الوكالة إلى وحيد علي كبيروف رئيس الشركة قوله إنه لم تجرِ نقاشات بعد بخصوص مواصلة التخفيضات في النصف الثاني من 2019.

في الوقت الذي نقلت فيه وكالة «إنترفاكس»عن كبيروف قوله، إن وحدة «لوك أويل» التجارية «ليتاسكو» تزيد مشتريات الخام من السعودية. (وكالات)