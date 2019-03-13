قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دبي يقدم عروضاً ترويجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع انطلاق فعاليات «مهرجان دبي العقاري»، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية.

وتبرز مكانة دبي في القطاع العقاري من خلال عدد من الركائز التي يستند إليها القطاع، وتشمل توظيف التكنولوجيا والتحولات الرقمية، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، بالإضافة إلى استحداثها حزمة من التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية المبتكرة التي تستشرف توجهات وتحديات الأسواق العقارية العالمية.

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ويعمل قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري على الترويج لقطاع الإنشاءات في إمارة دبي، وجذب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال إجراء سلسلة من العروض الترويجية العالمية، التي تقدم باقة من المزايا التنافسية للاستثمار في العقارات في دبي.

وقالت ماجدة علي راشد: «تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي طموحها في توفير قطاع عقاري شفاف يضمن مكانتها الإقليمية والعالمية، كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في العالم، مع بنية تحتية متطورة ومتنوعة الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، باعتبارها إحدى أكثر المدن أمناً في العالم، مما يجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين في شتى القطاعات وخصوصاً القطاع العقاري».

وأضافت: «نجحت دبي على مدى عقود في تعزيز قطاعها العقاري، بتوفيرها بيئة مثالية قادرة على استقطاب المستثمرين العقاريين إلى دبي».