إنشاء مركز زايد للتميز في «أبوظبي للأوراق المالية»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تأسيسه «مركز زايد للتميز في الأبحاث المالية» في مقر كليات التقنية العليا للطالبات بأبوظبي.

يهدف المركز إلى التعاون مع كليات التقنية العليا في تطوير الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية بما في ذلك، تحليلات البيانات المالية، خدمات التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، إدارة البيانات، مجالات الابتكار في أسواق الأوراق المالية، تطوير الأدوات المالية المتنوعة، وبحوث الاستثمار. بالإضافة إلى تعريف الطلبة بمجالات الأبحاث في الخدمات المالية وإعدادهم للعمل في القطاع.

ويوفر المركز مساحة مخصصة لطلبة كليات التقنية وأعضاء الهيئة التدريسية، لإجراء التدريبات والمنافسات الخاصة بالتداول الافتراضي للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة ودعم مجال البحوث التطبيقية في الدولة. وقد تم تدشين المركز من قبل خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

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وتم خلال حفل التدشين تكريم الطالبات الفائزات ضمن مسابقة للمشاريع البحثية والتي تم تنظيمها من قبل «لجنة البحوث المشتركة» بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والكليات، والتي استهدفت تشجيع الطالبات على تنفيذ مشاريع بحثية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الدكتور عبد اللطيف الشامسي عن سعادته بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يدعم تمكين الطلبة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالقطاع المالي ويعزز من فرص تدريبهن وتوظيفهن بل وتوجيههن لريادة الأعمال، مؤكداً أن كليات التقنية تنطلق وفق خطة «الجيل الرابع» بنهج جديد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع اعتماد سموه تحويل الكليات إلى مناطق اقتصادية حرة لتخريج شركات ورواد أعمال، وذلك بما ينسجم مع «وثيقة الخمسين» التي نصت في بندها السادس على إعلان جامعاتنا الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي وتوفير بيئة إبداعية متكاملة تدعم الطلبة في إنشاء مشاريعهم بما يمكن جامعاتنا من تخريج أصحاب شركات وأرباب عمل، لتصبح كليات التقنية أول مؤسسة تعليم عال في الدولة تدشن أول منطقة حرة اقتصادية بفرعها في دبي.

وأكد خليفة سالم المنصوري، على التزام السوق بالعمل والتعاون مع المجتمع الأكاديمي في الدولة لدعم أنشطة البحوث في المجالات المالية المتنوعة، والمساهمة في تعزيز إمكانات الطلاب الإماراتيين وإعدادهم، ليكونوا جاهزين من الناحية النظرية والعملية للانضمام لسوق العمل، وبما ينسجم مع خطط وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة سوق العمل في الإمارة.