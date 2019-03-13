شكرا لقرائتكم خبر عن من يراقب معارض التوظيف؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملف أعدته: إيمان عبد الله آل علي حلم شباب الإمارات منذ الصغر أن يردوا جميل الوطن، ويعملوا بتفان في وظيفتهم، ويجتهدوا ويتميزوا ويضعوا بصمتهم في أعمالهم، لكن البعض منهم لم ينل فرصة للعمل وبقي في أعداد العاطلين، وبقي حلمهم يراودهم، وسنوات الانتظار طالت، ورغم ذلك لم يتسلل اليأس إلى قلوبهم، فنراهم في كل عام يجمعون شهاداتهم وينسخون السير الذاتية، ويضعونها في الأظرف استعداداً لزيارة معارض التوظيف التي تعقد سنوياً في عدد من إمارات الدولة، فقد تعود الشباب على التفاؤل في ظل الفرص الكبيرة التي تمنح لهم، لكن تبقى هناك فئة بسيطة لم يحالفها الحظ أو ربما الفرصة - إن صح التعبير - للظفر بوظيفة. وتعتبر معارض التوظيف منصة تفاعلية توفر للباحثين عن عمل فرصة لقاء مسؤولي التوظيف والتعرف إلى المهارات المطلوبة، وتحقيق مقابلة أولية لهم، ولا توجد بيانات حقيقية تكشف عدد الذين تم تعيينهم نتيجة معارض التوظيف وصحة الشواغر التي يتم الإعلان عنها واستمرار تزايد الباحثين عن عمل. سنوياً يتردد الشباب على معارض التوظيف، وأسماؤهم مدونة في الجهات الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين، وأحلامهم اصطدمت بالواقع خلال رحلة البحث عن الوظيفة، واعتبروا أن بعض الجهات غير جادة في توظيف المواطنين، ولا تلتفت لتلك البيانات المكدسة لديها، فالحقيقة الواضحة للعيان هي استمرار معدلات الباحثين عن عمل في ازدياد وشكوى الراغبين في الحصول على الوظائف دائمة. في المقابل اعتبر مسؤولو الموارد البشرية في الجهات الحكومية والخاصة أن ملف التوطين هو ملف الدولة والحكومة، والآلية التي وضعت لتنفيذه ممنهجة وتطبق على أرض الواقع، وأنه لا توجد بطالة، بل هو خيار الشباب الذي لا يريد العمل في الخاص، وأن الجملة التي تروج أن معارض التوظيف وهمية غير صحيحة، وتلك الاتهامات التي تطال الجهات العارضة سنوياً غير حقيقية. ”الخليج 365” وهي تفتح ملف معارض التوظيف، تجد أن الشباب المشاركين يؤكدون أن بعض الجهات غير جادة مقابل جدية الفئة الأخرى، وشدد المسؤولون على أن الوظائف المعروضة حقيقية وليست وهمية، وتبقى الأرقام المعلنة عن الوظائف الشاغرة سنوياً وأرقام الباحثين عن وظائف هي الحكم. 4155 حلمهم توديع البطالة

باحثون عن عمل: لم توفر لنا فرص وظيفية

بين التخرج والحصول على الوظيفة، ما العمل؟ كثيرة هي التساؤلات التي تراود الشباب قبل التخرج، والقلق يلازمهم خوفاً على مستقبلهم، وأعداد الباحثين عن العمل ليس بسيطاً مقارنة بأعداد المواطنين في الدولة.

وأكد الشباب الباحثون عن العمل أن رحلة انتظار الوظيفة شاقة، وأن زيارتهم لمعارض التوظيف وللجهات الحكومية المعنية بالتوظيف لا تتوقف، ولكن حصولهم على الوظيفة بقي إلى أجل غير معلوم، مشيرين إلى أن الجهات العارضة تستقبل بالترحيب وتعطيهم الأمل بالحصول على وظيفة، وبمجرد مغادرتهم والتواصل يجدون الأبواب مغلقة أمامهم، في حين بعض المؤسسات تهتم بطلبات الباحثين وترد على أسئلتهم بكل شفافية ووضوح.

وجدت موزة سلطان الرفض من قبل الجهات التي قدمت عليها لطلب التوظيف، فقد تخرجت في عام ٢٠٠٩، في كلية المجتمع، ومنذ تخرجها قدمت أوراقها في الجهة المعنية بالتوظيف، وحصلت على فرصة ل ٣ مقابلات وظيفية، وكان الرفض من نصيبها، وفي إحدى المقابلات وجدت القبول ولكن كونها تسكن في الثميد والعمل في دبي لم تتمكن من قبول العرض، وتواصلت الجهة المعنية بالتوظيف لتجديد البيانات، ومنذ قرابة السنتين لم تحظ بأي فرصة لمقابلة وظيفية، ووجدت الاهتمام الفعلي في معارض التوظيف من الجهات العارضة، أما بعد ذلك فلم تتلقّ أي اتصال من الجهات التي رحبت.

وتجربة نورة خالد مختلفة، حيث تخرجت في عام ٢٠١٦، في الثانوية، وقدمت أوراقها على دائرة الموارد البشرية قبل سنتين، ولم تغفل عن المشاركة في معارض التوظيف وتقديم أوراقها، ولم تتلقّ أي رد من تلك المؤسسات التي قدمت عليها.

وتجربتها في دائرة الموارد البشرية التي استغرقت سنتين، تمثلت بأنها لم تتلقّ اتصالاً من المعنيين، ولم تحظ بفرصة الالتحاق بدورة تدريبية، وبمجرد اتصالها على الدائرة لا تجد أي رد، وإن ذهبت للمؤسسة للاستفسار فتجد الرد المعلب «لا توجد شواغر»، ووجدت الاهتمام في معرض التوظيف لحظة وجودها وتقديمها طلب التوظيف، وينتهي الاهتمام برحيلها عن القاعة، فلم تتلقّ أي اتصال لإجراء مقابلة للتوظيف.

أمّا فاطمة محمد في عام ٢٠١٤، فقد تركت الجامعة ولم تكمل تعليمها الجامعي، وقدمت طلباً في الجهة الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين منذ عام ٢٠١٤، ولم تجد أي رد منهم خلال تلك السنوات، رغم أنه لا مانع لديها من العمل في القطاع الخاص، ولم تحظ بفرصة الحصول على دورة أو مقابلة خلال سنوات الانتظار، وأيضاً لم تجد فرصة للعمل أو إجراء مقابلة عبر تقديم أوراقها في معارض التوظيف.

وقصة أسماء علي متشابهة مع القصص الأخرى، فهي خريجة عام ٢٠١٧ في جامعة عجمان، وقدمت طلباً للتوظيف عبر معارض التوظيف والجهة الحكومية المعنية بالتوظيف، وكل ما تسمعه من الجهات الحكومية أنه يجب التقديم عبر الموارد البشرية، وقدمت في الموارد البشرية قبل سنة، ولم تحظ بفرصة للمقابلة وللدورات، وردهم المستمر لها أنه يجب تحديث بياناتها، وحدثت ولم تجد الرد.

لم يجدوا الفرص المناسبة

وحصل علي محمد في 2017، على الثانوية العامة، ووجد أن معارض التوظيف فرصة للباحثين عن العمل، وهناك اهتمام من المؤسسات، وينوي إكمال تعليمه الجامعي، والجمع بين العمل والدراسة في آن واحد.

تفرغت عواطف أحمد لأسرتها الصغيرة، وتربية أبنائها، وبمجرد أن اعتمدوا على أنفسهم سعت للحصول على وظيفة تثبت فيه ذاتها، حيث تخرجت في عام ٢٠٠٠، وفي ٢٠١٥ شعرت برغبتها وحاجتها للعمل والوظيفة، ولم تجد فرصة للعمل حتى الآن، رغم تقديم طلب التوظيف عبر معارض التوظيف والجهات الحكومية المعنية بالتوظيف.

تخرجت آمنة عبدالله في ٢٠٠٦، وعملت على تطوير ذاتها بشكل كبير، ولديها الرغبة في العمل في القطاع الخاص، ولم تجد فرصة للعمل رغم حرصها الشديد على تطوير مهاراتها واكتساب خبرات في مجالات مختلفة.

وتجربة عائشة محمد التي تخرجت في عام ٢٠١٦ كانت مليئة بالتحديات، حيث قدمت طلباً للتوظيف عبر الجهة الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين، ولم تجد الاهتمام والجدية في توظيفها، وحظيت بفرصة للتدريب والاستفادة من خلال الجهة الحكومية، وتود العمل في الحكومي أو الخاص.

تخصص بلا شاغر

«م.س.ط» تخرجت في عام ٢٠١٦، في جامعة الشارقة، تخصص أدب إنجليزي، وقدمت في دائرة الموارد البشرية، ودائماً ما يتردد على مسامعها أنه ليس هناك شاغر لتخصصها، وأجرت امتحاناً فقط ولا تتلقى بعدها أي رد، وحضرت العديد من معارض التوظيف ولم تجد أي اتصالٍ من الشركات التي قدمت عليها في تلك المعارض.

خالد محمد، تخرج في الثانوية وأنهى الخدمة الوطنية مؤخراً، وزار خلال 3 أشهر معرضين للتوظيف ولم يوفق في الحصول على الوظيفة حتى الآن.

سيف حمد وحمد نبيل، تخرّجا في الثانوية وأنهيا الخدمة الوطنية منذ قرابة 9 أشهر، وشاركا في معرض أبوظبي ودبي للتوظيف، وقدما أوراقهما إلى الجهات العارضة، واتصلت إحدى الشركات بالباحثين عن العمل، ولم ترد عليهم بالقبول أو الرفض، ولا يوجد تجاوب مع طلباتهما ولا يتم الالتفات للخريجين الجدد الذين لا يملكون الخبرة، حسب رأيهما.

طبيبات من دون عمل

الباحثة عن عمل ش.ع تخرجت في عام ٢٠١٢ تخصص طب أسنان، وبدأت رحلتها في البحث عن وظيفة في عام ٢٠١٣، وقدمت أوراقها في عدة مؤسسات، وردهم لها كان «لا توجد شواغر»، وأجرت ٦ مقابلات خلال تلك الرحلة، من ضمنها امتحانات تحريرية وشفوية، وفقدت الثقة بشهادتها في ظل هذه السنوات المهدرة من عمرها وهي تبحث عن عمل.

والقصة مشابهة للباحثة عن عمل « إ. ا » التي حرصت على الاجتهاد في دراستها منذ الطفولة، وأصرت على التخصص في مسار الطب، لتختار طب الأسنان، وتمنت أن تقدم بإخلاص في وظيفتها المستقبلية، لكن أمنيتها لم تكتمل، حيث إنها تخرجت في عام ٢٠١٢، وقدمت أوراقها للحصول على الوظيفة في الجهات الصحية الحكومية في الدولة، إضافة إلى الجهات الخاصة، وقد أجرت مقابلتين خلال رحلة البحث عن العمل.

والزميلة «ف.س» التي تخرجت في الجامعة تخصص طب أسنان، وبحثت عن فرصة عمل تلائم تخصصها، وانتظرت دورها في التوظيف ولم تجد الفرصة، وحرصت على تقديم أوراقها للجهات الصحية الحكومية الرسمية، ودائماً ما تسمع أن ليس هناك شاغر، وأجرت ٣ مقابلات.

4 آلاف و155 باحثاً نشيطاً عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام ٢٠١٨، أن قاعدة بيانات الوزارة تضم نحو 4 آلاف و155 باحثاً نشيطاً عن العمل من المواطنين، بينهم 2950 مواطنة، و1205 مواطنين، و أن 41% منهم لديهم شهادة «الثانوية العامة»، و5% ما دون «الثانوية» و45% لديهم شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي، و6% لديهم شهادات الدبلوم، إضافة إلى 3% يحملون درجات الدكتوراه والماجستير.

وأعلنت الوزارة أنها تعمل على توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوطين النوعي مع نهاية العام في القطاع الخاص، وأعلنت عن منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين، ترتكز إلى ثلاثة مبادئ أساسية، ويتم تطبيقها خلال العام الجاري وحتى عام 2021.

وأكدت الوزارة أنه فعلياً لا يوجد عاطل عن العمل في الدولة، وفق التعريف العالمي للبطالة، و قد يكون هناك أشخاص لا يمارسون عملاً أو يرفضون الوظيفة بحجة الراتب أو البعد المكاني، لكن توجد وظائف بالقطاع الخاص.

موظفون: قدمت لنا الفرصة

نماذج إيجابية استطاعت تجاوز التحديات، ونفي ما يروجه البعض أن معارض التوظيف وهمية ومجرد وجاهة إعلامية، عبر حصولهم على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم عبر تلك المنابر.

* هدى مبارك موظفة وتبحث عن وظيفة أفضل تكون في مجال تخصصها في التقنية، وحالياً تعمل في مجال مختلف عن تخصصها الجامعي، وتتوقع الحصول على وظيفة عبر معارض التوظيف، حيث أنها سابقاً توظفت من خلال معرض التوظيف، وترى أن هناك اهتماماً في معارض التوظيف لاستقطاب المواطنين.

* تخرجت الباحثة عن عمل «م. س»، في 2014 في جامعة الإمارات تخصص هندسة مدنية، وعملت لمدة سنتين في دبي، وحصلت على تلك الوظيفة عبر تقديم أوراقها في معرض التوظيف في دبي، ولبعد المكان كونها من كلباء لم تستطع الاستمرار في العمل، ولم تجد عملاً قريباً في الشارقة، ووجدت عرضاً آخر للعمل في القوات المسلحة ولكن لم تستطع قبول العرض كونها من الشارقة ولا تسطيع الذهاب يومياً إلى أبوظبي.

* تجربة سالم النقبي مشابهة، إذ وجد فرصة وظيفية عبر معارض التوظيف، من خلال التقديم في البنوك، ولاقى اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين في الجهات العارضة، ليستطيع تحقيق حلمه بالحصول على وظيفة فور تخرجه من الجامعة.

البحث من مقاعد الدراسة

النظرة التي باتت تروج أن رحلة البحث عن وظيفة لم تعد مسألة هينة، أدخلت الخوف على المستقبل في قلوب الطلبة الجامعيين، مما دفعهم للبحث عن وظيفة مناسبة وهم على مقاعد الدراسة.

* رغم أن جواهر الجزيري مازالت على مقاعد الدراسة وتدرس تخصص المالية، إلا أنها تصر على المشاركة في معارض التوظيف، لإدراكها أن عملية البحث تطول وتحتاج لفترة طويلة، وقدمت السيرة لعدة مؤسسات، ومتفائلة بالحصول على وظيفة فور تخرجها.

* شمة المرزوقي مازالت طالبة جامعية، وتبحث عن عمل يناسب تخصصها، وترى أن الباحث عن العمل لم يعد يكتفي بالراتب فقط، فما يهمه أيضاً المميزات الأخرى، من دورات تدريبية واكتساب خبرات والفوائد الأخرى، وهذا دفعها للتقديم قبل التخرج من الجامعة، من خلال التجول الدائم في معارض التوظيف وأخذ فكرة عن المؤسسات وطبيعة الوظائف.

* حرصت الطالبة الجامعية شيخة المطروشي على البحث عن عمل قبل التخرج، لإيمانها أن الطالب بعد التخرج يعاني حتى يجد الوظيفة، وهذا دفعها للبحث عن عمل وهي على مقاعد الدراسة، وشاركت في معارض توظيف، ولكن لم تجد فرصة للعمل، وكثيراً ما تجد أن معارض تصرح أن لديها شواغر وبمجرد وصول الباحث للمعرض يجد الرد أنه لا توجد شواغر.

أما عن تجربتها مع الجهة الحكومية المعنية بالتوظيف فقد قدمت ولم تجد أي اهتمام، ولم تحظ بأي فرصة لإجراء لقاء أو تدريب بحجة أنها لم تحدث بياناتها، رغم أنها لم تتلقى اتصالاً منهم لتحديث البيانات.

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رأوا فيها ترجمة لسياسة جهات العمل

مسؤولو موارد بشرية: لا توجد بطالة والمعروض حقيقي

معارض التوظيف تشكل منصة مهمة، والبوابة الأكبر للمواطنين الباحثين عن عمل، وأعداد الباحثين في الإمارات في حدودها الطبيعية الآمنة والمطمئنة سنوياً، لكن وجود باحث واحد يعني أن هناك شاباً اجتهد ودرس ويطمح للعمل ورد جميل الوطن، ويعني أن أحلام والمتطلبات الحياتية لهذا الشاب قيد التمني، فكل تلك الأحلام مؤجلة حتى يجد فرصته في العمل.

وبقراءة بسيطة للواقع، نجد أن القطاع الحكومي والخاص قادر على استيعاب أعداد الباحثين، فالجميع معني بهذا الملف الوطني، من مسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، خاصة أن المشاريع التوسعية في الدولة قائمة، وتلك المشاريع توفر مئات الوظائف سنوياً وفي مختلف التخصصات، فأين نصيب أبناء الوطن من تلك الوظائف؟

وهذا الأمر، يجعلنا نتساءل عن مدى جدية الشركات العارضة في معارض التوظيف؟ وماذا بشأن الجهات الحكومية الرسمية المعنية بالتوظيف؟ وما سبب عدم وجود شواغر لأبناء الوطن رغم أن الدولة تستقطب سنوياً مئات الموظفين من خارج الدولة؟ وهل هي معارض حقيقية ووظائف غير وهمية؟

أكد عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي للإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط أن البنك المركزي انتقل من مبدأ نسبة التوطين إلى نظام قائم على أساس النقاط. والسبب من وراء هذا التحول في الاستراتيجية هو أن التركيز أصبح الآن أكثر توجهاً نحو مهارات وكفاءات الموظفين من المواطنين الإماراتيين، وبرامج التدريب المستثمرة في تطويرهم، والالتزام المشترك من قبل فريق القيادة العليا لدى البنك لتلبية متطلبات واحتياجات التوطين.

وقال: حقق بنك إتش إس بي سي النقاط المستهدفة التي حددها البنك المركزي والتي تتماشى مع المنظور الأكبر لاستراتيجية الدولة لعام 2021 بشأن الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.

وأكد أنه يعتبر ضمان حصول الموظفين من المواطنين الإماراتيين على الأدوات المناسبة التي تساعدهم على أداء أدوارهم الوظيفية من الأولويات الهامة والأساسية بالنسبة لنا. وهذا يشمل توفير البرامج التدريبية المناسبة والتوجيه والإشراف من قبل الموظفين الآخرين.

ويتوفر لدى بنك إتش إس بي سي خطط تدريب وتطوير قوية بحيث تتطلب من الموظفين الإماراتيين إكمال ساعات التدريب الإلزامية خلال العام، بالإضافة إلى خطط تدريبية منظمة للموظفين الإماراتيين ممن يتولون أدواراً وظيفية جديدة..

وأضاف: نوظف ١٠٠ مواطن سنوياً، ٥٠٪ تم توظيفهم عبر معارض التوظيف، والاستقطاب كبير للمواطنين، ونركز على الباحث عن وظيفة أفضل أو حديثي التخرج، فالتنقلات موجودة والسوق مفتوح، ونسبة حديثي التخرج تصل إلى ٣٠٪، فالوظائف المتاحة لحديثي التخرج تختلف عن من يملك خبرة، والمعارض فرصة وليست وهمية كما يروج بعض الباحثين. وخريجو اليوم مختلفون عن الخريجين السابقين، فهم لديهم كفاءات عالية ولديهم الرغبة في العمل في القطاعات المختلفة، وأيضاً خوض التجارب خارج الدولة واكتساب خبرات دولية، والشباب اليوم لديهم قابلية للعمل في القطاع الخاص، والعمل في القطاع الحكومي لم يعد سهلاً، وأوقات العمل أصبحت قريبة نوعاً ما، والخريج اليوم يريد العمل والوظيفة ولا يفكر كثيراً بأيام الإجازات وساعات العمل، فالمزايا كثيرة في الخاص.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن معارض التوظيف تكتسب أهميّة متزايدة سنوياً كونها توفر عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب الإماراتي وخاصة فئة الخرجين الجدد، وتسهّل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي.

وأضاف المدفع: وصلت نسبة المواطنين في الهيئة إلى 60%بنمو 15% خلال العامين الماضيين مما يعكس حرص الهيئة على توظيف الكوادر الوطنية بما يعزز مشاركتها في القطاع السياحي، حيث نقوم بتطوير وتدريب المواطنين لا سيّما الكوادر الشابة وتعريفهم بقطاع السياحة والسفر والضيافة وزيادة التوعية حول أهميّة هذا القطاع.

نستفيد منها حسب الشواغر

وأضاف: البطالة مصطلح كبير، وهناك نوعان، فهناك بطالة اختيارية، فالوظيفة موجودة لكن لا تعجب الباحثين، والبطالة الأخرى عدم توفر وظائف، وفي كل دول العالم لا يجد الخريج مباشرة العمل، وفرص العمل موجودة في الدولة في القطاع الحكومي والخاص، ونحن متقدمون كثيراً في عملية التوظيف. وإذا قارنا دولة الإمارات بأي دولة أخرى نجد أن الإمارات حققت العديد من الإنجازات في ملف التوظيف والتوطين.

وأكد أنه لابد أن يقبل الشباب العمل في القطاع الخاص، فلا توجد أية حكومة تستوعب كافة المواطنين، فالقطاع الخاص شريك استراتيجي مع الحكومة.

تأهيلهم للمراكز القيادية

صفية المطروشي الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في بنك العربي المتحد قالت: نركز في معارض التوظيف على التوطين عبر استقطاب الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم للمراكز القيادية.

وأكدت أنه في معارض التوظيف هناك إقبال كبير ولكن يتم اختيار الأكفأ، وتختلف الأعداد التي توظف سنوياً عبر معارض التوظيف، ويتراوح التقديم بين ٦٠ شخصاً إلى ٧٠، و ينجح ٢٠ شخصاً، ومن بين ال ٢٠ يتم اختيار ٥ منهم بعد الفلترة.

وقالت: توفير الشواغر للمواطنين في القطاع الخاص واجب علينا، لأن فئة غير المواطنين موجودة في القطاع الخاص، وطالما هناك مواطن مؤهل لتلك الوظيفة التي يشغلها الوافد ويريد العمل يتم توفيره، ويحتاج لفترة حتى يتأهل، والشواغر ممكن أن تخلق للمواطن طالما يعمل على تأهيل نفسه.

وعن وهمية المعارض، قالت المطروشي: توجد شركات ومؤسسات ترغب المشاركة في المعرض ولا تعمل فعلياً على التوظيف، ولكن لدينا طالما قدم الشخص يتم إخطاره إذا تم الرفض لسبب ما، فالمصداقية ضرورية والسير الذاتية موجودة، والبطالة إذا كانت موجودة بين شبابنا فهي اختيارية، فهناك مواطنون لا يرغبون بساعات عمل طويلة، ونحن كجهة توفر الوظيفة نشجعهم على العمل في الخاص وتأهيل أنفسهم واكتساب خبرة، وإلى اليوم هناك فئة من المواطنين لا تريد العمل في القطاع الخاص، ولكن فعلياً الامتيازات التي تقدم للمواطنين في الخاص عديدة، وعلى المواطنين معرفتها ليقبلوا على الخاص.

وأشارت إلى أنه في إحدى المعارض هناك فئة من المواطنين تنتقل من بوث إلى آخر يسألون عن الراتب، وفئة أخرى حريصة على الوظيفة التي تطور من مهاراتهم وتكسبهم خبرات جديدة، وتلك الفئة الأخيرة التي نستقطبها.

الوظائف موجودة

أحمد كمال مدير الموارد البشرية في موارد للتمويل أكد أن الجملة التي تردد أن معارض التوظيف وهمية فهي غير صحيحة، فالوظائف موجودة، والشركات عندما تعرض هدفها التوظيف، ويعتمد على الشباب الذين يقدمون، فالبعض الوظيفة لا تناسبه وآخر الراتب لا يعجبه، ويبحث عن حجة حتى لا يداوم، وحدثت معنا أننا نوفر لهم مزايا ولا يلتزمون بالعمل.

وقال: الأغلبية تبحث عن وظيفة حكومية، والقليل مقبل على الخاص، وسنوياً يتم توظيف من ٧ إلى ١٠ مواطنين عبر معارض التوظيف، ويصل عدد الذين يقدمون إلى ٦٠٠ شخص خلال معرض واحد.

مؤشر لقياس التوطين سنوياً

المقدم خالد سعيد نائب مدير إدارة الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة أكد أن الهدف من المشاركة في معارض التوظيف استقطاب الكوادر المواطنة في العمل الشرطي، وتحديداً التخصصات المتعلقة بتقنية المعلومات والأدلة الجنائية ومسرح الجريمة.

وقال إنه قرابة ٣٠ شخصاً تعينوا عبر معارض التوظيف في احدى السنوات، وصحيح أن بعض الدوائر ليس لديها شواغر حقيقية، ولكن قد تتوفر الشواغر عند الاستقالة.

وأكد أنه توجد بطالة، ونظرة المواطنين بالعمل في القطاع الخاص تغيرت، وتبقى مزايا القطاع الحكومي أفضل للمواطنين.

وقال إن أغلبية الذين يقدمون هم حديثو التخرج في معارض التوظيف، ونحن لدينا مؤشر لقياس التوطين سنوياً، وبعض التخصصات الفنية تعاني قلة عدد المواطنين، وتوجد مقابلات فورية ويتم التعيين مباشرة، والاختبار الفعلي يتم عبر الأقسام المتخصصة للموافقة النهائية.

فرصة وظيفية أفضل

لم تعد معارض التوظيف مقتصرة على العاطلين عن العمل، بل باتت تجذب الموظفين الذين يبحثون عن فرصة وظيفية أفضل، وينتظرون تلك المعارض بشغف لتحديد ملامح مستقبلهم.

* تخرجت مروة حسين في عام 2006، من الثانوية العامة ولم تكمل تعليمها الجامعي، وقدمت مؤخراً على الموارد البشرية، وعملت لفترة وتركت بسبب ظرف ما، وشاركت في معارض التوظيف ولم تجد أي رد من تلك الشركات التي قدمت لها أوراقها، ووجدت وظيفة في دبي، ولكن واجهتها مشاكل بسبب ضعفها في اللغة الإنجليزية، وتبحث عن فرصة وظيفية أفضل تناسب قدراتها.

* مريم عبد العزيز موظفة وحرصت على المشاركة في معارض التوظيف، وقدمت لإيجاد فرصة وظيفية أفضل، وشعرت أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل البنوك العارضة، أما في الجهات الحكومية فرأت أنه مازال الاعتماد كبيراً على المعرفة، ولا يتم الاعتماد بشكل كبير على الخبرات والشهادات.

* تخرجت لطيفة عبيد في 2013، وكانت موظفة لمدة ٣ سنوات واستقالت بحثاً عن فرصة وظيفية أفضل، وحالياً أكملت 6 أشهر بدون عمل، وقدمت في الجهة الحكومية المعنية بالتوظيف، ووجدت أن الأولوية للقدامى، ولم تجد الفرصة للالتحاق بأية دورة تطويرية أو فرصة لإجراء مقابلة.

وشاركت في معارض التوظيف ولكن لم تجد أية فرصة للعمل عبر تلك المنصات، رغم أنه لا مانع لديها للعمل في القطاع الخاص.

* أقدمت نورة محمد على الاستقالة بحثاً عن فرصة وظيفية أفضل، ووجدت بعد تجربة البحث عن العمل من جديد أن الدوائر الحكومية التي تشارك في معارض التوظيف تؤكد على أن التقديم يجب أن يتم من خلال الموارد البشرية الجهة الحكومية المعنية بالتوظيف، وتتساءل: ما الداعي للمشاركة في معارض التوظيف، طالما أن التوظيف عن طريق الموارد البشرية؟ وترى أن بعض الجهات هدفها الظهور الإعلامي وليس من أجل توظيف الباحثين عن العمل.

ووجدت أنه لا يوجد اهتمام لإجراء المقابلات الوظيفية، في المقابل هناك اهتمام لالتحاقهم بالدورات التدريبية، ووجدت أنه فعلياً لا يوجد اهتمام في معارض التوظيف، والرقم الذي يزودونهم به للتواصل لا أحد يرد عليه.

وظيفة فورية

مؤسسات حكومية وخاصة وفرت آلية متطورة للتعامل مع طلبات المواطنين عبر التوظيف الفوري، وكل ذلك في وقت قياسي، وبعقود فورية، لنشهد فعلياً تحقيق الغاية المنشودة من معارض التوظيف.

* أماني خالد البناي مديرة التوطين في بنك الإمارات دبي الوطني أكدت أن المشاركة في معارض التوظيف تأتي بهدف التوظيف الفوري للمواطنين، ويستطيع الباحثون عن العمل الحصول على عقد عمل مع شروط التوظيف في البنك، ولدينا أكثر من 250 شاغراً سنوياً لحديثي التخرج ولأصحاب الخبرات، ويتم استقطاب عدد كبير منهم، وحققنا أرقاماً ممتازة في استقطاب الباحثين، و50% من تلك الشواغر يكون التوظيف عن طريق معارض التوظيف.

وقالت: حقيقة لا توجد لدينا بطالة، لدينا فقط قلة توجيه لباحثين عن العمل، ولابد أن يدرك الباحثون عن العمل أن المستقبل في القطاع الخاص، وأن القطاع الحكومي سيكتفي بالعدد الموجود، وبإمكان المواطنين الوصول للمناصب القيادية تدريجياً في القطاع الخاص وتحقيق طموحاتهم في هذا القطاع المهم.

* أكد محمد الشامسي مدير التوطين أن الهدف الرئيسي من المشاركة في معارض التوظيف تمكين الكادر الوطني في القطاع المالي، وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي، من خلال توطين أقسام جديدة، وسنوياً نشارك في عدة معارض منها معرض التوظيف في أبوظبي ودبي والشارقة ومعرض الخدمة الوطنية.

وقال إن لدينا مقابلات فورية، بهدف البحث عن الكادر الوطني المناسب، وأغلبية الذين يقدمون هم من حديثي التخرج، ولا يملكون وظيفة، ومعارض التوظيف مصنع كبير للموارد البشرية، ويختلف عدد التوظيف على حسب الشاغر سنوياً، ويختلف العدد سنوياً، وما يقارب بين ٣٠ إلى ٧٠ شاغراً يتم توفيره في معارض التوظيف سنوياً، وما يردده الشباب أن تلك المعارض وهمية غير صحيحة، فهناك شباب توظفوا عبر المعارض، حيث إن معارض التوظيف منصة للباحثين، ولدينا غرفتين للمقابلات الفورية، وموظفين يجرون المقابلات من أقسام عدة، ونضع الاستراتيجية وحسب الشواغر يتم التعين.