«وصل» تطرح البرج الرابع ضمن «بارك جيت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «وصل للعقارات»، عن إطلاق المبيعات في برجها الرابع (ب) في «بارك جيت ريزيدنسيز»، ضمن مشروعها «وصل1». وتأتي هذه الخطوة على ضوء الاهتمام العالي الذي أبداه المستثمرون تجاه هذا البرج، ونجاحها في بيع وحدات الأبراج الثلاثة السابقة في غضون فترة قياسية بعد إطلاقها.

وبمناسبة «عام التسامح» في الإمارات، تقدم الشركة للمشترين المهتمين عرضًا خاصًا، يضمن لهم الحصول على خصم بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للوحدة، ودفعة أولية بنسبة 2%، وخصم بمقدار 50% على رسوم التسجيل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويسري هذا العرض خلال يوم المبيعات فقط الموافق 16 مارس الجاري. ويوفر البرج الرابع (ب) والأخير من المرحلة الأولى والمطل مباشرة على حديقة زعبيل، 160 شقة موزعة على 16 طابقًا، وتتراوح من غرفة واحدة وحتى خمس غرف بمساحات متفاوتة.

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وقالت زينب محمد، المديرة التنفيذية للعقارات والتسويق في «وصل للعقارات»: «إن إعلاننا عن طرح البرج في هذا الوقت، يعني من جانبنا مكافأة عملائنا المخلصين على اهتمامهم بهذا المشروع، مع تقديم عرض خاص لهم للاحتفال معهم بعام التسامح».

ومن المتوقع اكتمال «بارك جيت ريزيدنسيز» وتسليم الوحدات للمشترين في الربع الثالث من العام المقبل 2020، لتوفر هذه المرحلة 746 شقة بالمجمل لسوق دبي العقاري.

وسيكون باب المبيعات مفتوحًا أمام المشترين المهتمين بهذا المشروع المتميز يوم 16 مارس في مركز مبيعات «وصل1» في موقع المشروع.