المكائن الذكية تؤهل دبي للاكتفاء الذاتي في إنتاج الاثاث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2019، حيث افتتح المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي فعاليات المعرض التي تستمر حتى بعد غد الخميس في مركز دبي التجاري العالمي.

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ويُشارك في المعرض 240 عارضاً وأكثر من 530 علامة تجارية من موردي الأخشاب وموردي المكائن، بالإضافة إلى عرض أكثر من 50 صنفاً عالمياً من أنواع الأخشاب من أكثر من 45 دولة.

وقال الهاجري: «تعد صناعة الأخشاب قطاعاً مهماً في جميع أنحاء العالم، ويعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2019 أحد أهم الفعاليات العالمية في الصناعة، وله دور كبير في تسريع نمو هذا القطاع. وإن التقنيات والمنتجات والحلول الخاصة بالصناعة ستتيح للمشاركين والزوار فرصة كبيرة لتعزيز حراك المبيعات والتجارة الخاصة بالأخشاب. وإن معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب هو معرض رائد في المنطقة. وقد لمست من حجم ونوعية المشاركات أهمية هذا المعرض وديناميكية قطاع الأخشاب والماكينات والاكسسوارات في دبي التي تشكل ثقلاً اقتصادياً في القطاعات التجارية والتصنيعية في المنطقة والعالم».

وقال «جيرغن كوبيل»، رئيس جمعية مصنعي الأخشاب في الاتحاد الأوروبي وهي الجهة المشاركة في المعرض: «يسرنا المشاركة في هذا المعرض حيث إننا نمثل علامات تجارية ألمانية وإيطالية رائدة في مجالات تصنيع الأخشاب. ولقد شهد القطاع تقديم حلول أتمتة الكترونية فيه منذ حوالي 10 سنوات غير أن المشهد اختلف اليوم حيث شهدت المعدات والمكائن حلولاً ذكية تعتمد على أنظمة لوحية للتواصل الذكي فيما بينها ومكاملة عمليات إنتاجها على نحو يعزز الإنتاجية والاستدامة ويخفض هدر الأخشاب إلى الحدود الدنيا. وتستحوذ ألمانيا (5%) وإيطاليا (4%) على 9% من الإنتاج العالمي للأثاث الخشبي. ونحن نرى أن دبي تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها ليكون لها اكتفاءً ذاتياً في مجالات انتجاج الأثاث حيث إن القطاع هنا يتبنى أحدث الحلول والمكائن ولديه الخبرات الكافية ليأخذ موقعاً ريادياً في إنتاج الأثاث».