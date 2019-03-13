«باركو» البلجيكية تتوسع إقليمياً من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت «باركو»، شركة التكنولوجيا البلجيكية، اتفاقية شراكة مع «مايندوير»، العاملة في مجال توزيع حلول تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمكّن الاتفاقية الجديدة «باركو» من الاستفادة من شبكة توزيع «مايندوير» واسعة النطاق التي تغطي منطقة الخليج، مصر، الأردن، فلسطين، لبنان والعراق.

ووقع الاتفاقية رسمياً كل من رمزي عيتاني، نائب رئيس باركو بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونيكولاس أرجيريدس، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة مايندوير. ويشمل نطاق الاتفاقية أيضاً استضافة مجموعة من ورش العمل والفعاليات بهدف تعزيز التعاون في الأسواق المستهدفة، بدءاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقامت مايندوير بإدراج مجموعة واسعة من منتجات «باركو» المبتكرة في محفظة توزيعها، بما في ذلك أنظمة غرف الاجتماعات التشاركية اللاسلكية ClickShare و wePresent إضافة إلى حلول شاشات عرض LCD UniSee® وKVD5521B، لتستفيد بذلك من قطاع لوحات العرض الرقمية.