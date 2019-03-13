حشر بن مكتوم يفتتح معرض كابسات 2019

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، أمس فعاليات الدورة ال 25 للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2019»، حيث قام بجولة في أروقة المعرض، الذي يستمر حتى 14 مارس الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تفقّد قاعاته والتقى كبار العارضين الذين يحرصون على المشاركة في هذه المنصة السنوية التي تجمع روّاد قطاعات البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الصناعية.

يعد الحدث، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، منصة رائدة تجمع المتخصصين في مجالات البث والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي وصناعات الترفيه المصوّرة. وينعقد المعرض بحُلّة جديدة في دورته ال 25 هذا العام، بأجندة متجدّدة ومتطورة تشمل صناعة المحتوى والإنتاج، والأقمار الصناعية في مرحلة ما بعد الإنتاج، وخدمات البث عبر الإنترنت وألعاب الفيديو ووسائل الإعلام الرقمية، وذلك بهدف اقتناص الفرص التي تتيحها موجة التطورات الجديدة بمجال الإعلام على مستوى العالم.

وفي معرض تعليقها، قالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «على مدار 25 عاماً أتاح معرض كابسات منصة مهمة لاستعراض تقنيات البث الجديدة والذي استفاد منه الخبراء والعاملون بمجال الإعلام في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا». وأضافت: «وقد حظي المعرض بمكانة متميّزة بفضل الخبرات المعرفية والأجهزة المتقدمة التي تم استعراضها خلال الحدث، حيث ساهم على مدار هذه السنوات في تعزيز مكانة المنطقة كمركز للتقنيات الإعلامية التي يتم تداولها اليوم. وتشهد دورة هذا العام أدوات متطورة وفرصاً نتجت عن التحولات في المشهد الإعلامي على مدى السنوات الأخيرة، ما سيمكّن زوّار المعرض من الاطلاع لأول مرة على التقنيات المبتكرة والمتميزة في مجال البث عبر الإنترنت».

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ويشهد المعرض هذا العام لأول مرة فعالية «فليكس أون 86» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركتي «مينا تي في» و«يوتيرن إنترتينمنت»، حيث ستوفر طيفاً من المحتوى الأصلي باللغة العربية ولغات أخرى وذلك من خلال شاشات بث سينمائي مباشر. وتتيح الفعالية المخصصة لمشتري المحتوى من جميع أنحاء العالم والذين يسعون إلى شراء أحدث محتوى تليفزيوني وسينمائي ورقمي.

من جهتها، أعلنت شركة «جريس نوت»، إحدى الشركات التابعة لشركة «نيلسن»، عن إطلاق خدمة بيانات الفيديو العالمية التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط بهدف دعم مسيرة نمو الجيل القادم من خدمات البحث وتصفح محتوى الفيديو والمحتوى التلفزيوني الخاص بالمنصات الرقمية ومنصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV). وتعتبر «رؤية الإمارات» التابعة لمؤسسة الاتصالات الإماراتية «اتصالات»، واحدة من أوائل الشركات المشغلة لخدمات البث التلفزيوني المدفوعة التي توفر تجارب «جريس نوت» المتقدمة لمشاهدة المحتوى عبر منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت، وخدمة البث التلفزيوني الذكي (OTT)، وخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) ضمن مختلف التطبيقات الخاصة بأجهزة التلفزيون والأجهزة المحمولة، تصل لما يقرب من مليون مشاهد في المنطقة.

أول مؤتمر لشركات الرياضة الإلكترونية

يستضيف «كابسات» أول مؤتمر على الإطلاق في الإمارات يجمع شركات الرياضة الإلكترونية، وهو عبارة عن فعالية تثقيفية حول هذا السوق المتنامي والذي يستهدف جيل ما بعد الألفية، في ظل توقعات الخبراء بوصول حجم القطاع إلى 2.5 مليار دولار 2020. وسيقوم أبرز خبراء الرياضة الإلكترونية من العاملين في البث إلى وكالات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية ومطوري الألعاب، بزيارة «كابسات»، لمناقشة طرق تحقيق الربح من خلال القطاع الذي يشهد نمواً قوياً. وقال سعيد شرف، الرئيس التنفيذي ل«إي سبورت»: «شهدت الألعاب الإلكترونية نمواً ملحوظاً يتجاوز المنافسات الفردية، وهو ما قاد إلى إيجاد مصادر إضافية للدخل في القطاعات التي تحاكي الرياضة التقليدية».