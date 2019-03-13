بنك القاهرة يفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح بنك القاهرة مكتباً تمثيلياً جديداً بدولة الإمارات كحلقة تواصل يستهدف خلالها البنك تعزيز تواجده خارجياً وفقاً لاستراتيجية طموحة تتصدر قائمة أولويات مجلس الإدارة الحالي لتحقيق التوسع الإقليمي.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن افتتاح مكتب تمثيل الإمارات يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15% في ضوء المؤشرات الفعلية لاستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي.

وأكد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة حرص بنك القاهرة على تطبيق خطته التوسعية على المستوى الإقليمي من خلال عدة محاور أبرزها توسيع شبكة المراسلين للبنوك في دول الخليج والدول الإفريقية لتيسير تعاملات عملائنا مع تلك الدول.

ولفت اشرف خليل مدير المكتب إلى أهمية اختيار دولة الإمارات الشقيقة كمقر للمكتب باعتبارها مركز جذب عالميا، والتي تمثل عنصر استقطاب لكبرى المؤسسات العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي تحرص على إقامة فروع إقليمية لها بدولة الإمارات.