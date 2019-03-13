الاقتصاد

بنك القاهرة يفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة يفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح بنك القاهرة مكتباً تمثيلياً جديداً بدولة الإمارات كحلقة تواصل يستهدف خلالها البنك تعزيز تواجده خارجياً وفقاً لاستراتيجية طموحة تتصدر قائمة أولويات مجلس الإدارة الحالي لتحقيق التوسع الإقليمي.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن افتتاح مكتب تمثيل الإمارات يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15% في ضوء المؤشرات الفعلية لاستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي.

وأكد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة حرص بنك القاهرة على تطبيق خطته التوسعية على المستوى الإقليمي من خلال عدة محاور أبرزها توسيع شبكة المراسلين للبنوك في دول الخليج والدول الإفريقية لتيسير تعاملات عملائنا مع تلك الدول.

ولفت اشرف خليل مدير المكتب إلى أهمية اختيار دولة الإمارات الشقيقة كمقر للمكتب باعتبارها مركز جذب عالميا، والتي تمثل عنصر استقطاب لكبرى المؤسسات العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي تحرص على إقامة فروع إقليمية لها بدولة الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك القاهرة يفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا